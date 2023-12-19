天榮站YOHO WEST第四輪銷售截收5916票　超額19倍　明賣291伙

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第1期上周六（16日）展開第三輪銷售，並同日加推159伙應市。昨日（18日）截止認購登記，第四輪銷售共截收5,916票，超額19倍，明日展開第四輪銷售共291伙。



該盤於周日加推價單第6號共159伙單位，當中入場單位為第2B座9樓B5單位，實用面積288平方呎，1房間隔，折實售價334.36萬元。最低呎價單位為第3A座5樓A3單位，實用面積439平方呎，兩房開放式廚房間隔，折實呎價10,844元。價單第6號折實售價由334.36萬至834.08萬元，折實呎價由10,844至16,329元。

周三展開第四輪銷售291伙 入場費331.62萬起

另外，天榮站YOHO WEST將於明天（20日）進行第四輪銷售291伙，除了最新加推的價單第6號159伙單位外，還涵蓋第1號至第5號價單未推出的單位。戶型涵蓋開放式間隔至三房套連工作間間隔，折實售價介乎331.62萬元至834.08萬元，折實呎價由10,844元至16,329元。

至於，第四輪銷售入場單位為第3A座9樓A9單位，實用面積295平方呎，折實售價331.62萬元。