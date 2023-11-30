中環銀行家天台酒吧蒲點SEVVA明年結業　置地：很快宣佈新計劃

深受銀行家歡迎、位於中環太子大廈頂層的天台酒吧蒲點「SEVVA」，預告將在2024年5月租約期滿後結束16年的經營。據悉，不少投資銀行家在完成「大刁」後，都會選擇在SEVVA慶祝。SEVVA創辦人郭志怡（Bonnae Gokson）表示，2019年社會運動，緊接新冠疫情全球大爆發，對酒吧營運構成巨大挑戰。



SEVVA位於太子大廈頂層，雖然大廈僅高27樓，於中環區來說不算高樓大廈，但由於前方為皇后像廣場、終審法院及遮打花園，景觀開揚。

對於上述租務事宜，太子大廈的業主香港置地回覆《香港01》表示，不會討論或披露個別租戶的租約。

↓天台酒吧SEVVA過去盛況↓

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香港置地又指，集團定期評估旗下中環物業的租務狀況，旨在為租戶、客戶和更廣泛的社區提供最高品質的體驗。租務組合內的零售和餐飲店定期營業和關閉屬自然過程，旗下中環投資及租務組合，多年來僅有少量空置情兄，又指租戶銷售額已恢復至疫情前的水平。

置地：租戶銷售額已恢復至疫情前的水平

該公司又指，香港仍然是一個充滿活力的全球零售和餐飲中心。隨著經濟狀況的改善和遊客數量的不斷增加，集團已做好了增長的準備。

由於強勁的國內需求和國際遊客的回歸，今年零售和餐飲市場的交易狀況與去年相比顯著改善。這導致旗下租戶銷售和客流量恢復到新冠疫情前的水平。又指將會很快宣布該太子大廈頂層的新計劃。