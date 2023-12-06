凱施餅店鰂魚涌海光街舖再淪為銀主盤　1300萬易手、貶值近三成

繼上月鰂魚涌海光街地舖淪為銀主盤以5,380萬元被賣走後，本地老牌餅店凱施餅店老闆蕭偉堅家族再有同一街道地舖淪為銀主盤，新近以1,300萬元沽出，較2010年前買入價低500萬元，帳面貶值約27.8%。資料更顯示，該舖位在2022年9月份曾向兩家財務公司抵押貸款3次，其中一次更單筆借用2,000萬元。



上述舖位為鰂魚涌海光街13至31號海光苑地下6A號舖，建築面積約210平方呎，面向糖廠街。據悉，早前銀主叫價1,400萬元，直至近日以1,300萬元交吉易手，成交呎價約6.19萬元。該舖位早前由咖啡店以每約7.38萬元租用，不過租約期在2023年11月18日結束，意味舖位交吉易手。

13年前買入價1800萬、近年曾單筆借2000萬

資料顯示，上述舖位由凱施餅店老闆蕭偉堅的兒子蕭霆峰，於2010年1月以1,800萬元買入，及後在同年5月份轉讓予嘉中有限公司（GRAND CENTER CORPORATION LIMITED），其公司董事為蕭偉堅妻子元雪全。資料顯示，該舖位在2022年9月份曾向兩家財務公司抵押貸款3次，其中一次更單筆借用2,000萬元。

同一街道舖位早前淪銀主盤被賣 馮國保承接

事實上，近月蕭偉堅家族於同一街道亦有舖位淪為銀主盤被賣走，舖位為鰂魚涌海光街13至15號5及6D號舖，舖位同樣面向糖廠街，早前銀主叫價7,700萬元，最終減價2,320萬元或30%，以5,380萬元沽出，承接買家為資深投資者馮國保。

資料顯示，上述舖位原業主為凱施食品有限公司（HOIXE CATERING COMPANY LIMITED），早於2010年以4,980萬元購入上址。不過該舖位近年淪為「提款機」，更曾在2022年9月份單筆抵押貸款約4,000萬元，物業最終被銀主沒收。以最新成交價5,380萬元計算，較當年購入價僅多出400萬，幅度約8%。