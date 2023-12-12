曾煥平︰減辣未能「沖喜」　料明年樓價跌10%　負資產或見三萬宗

仲量聯行今日（12日）發表地產市場回顧及2024年展望，報告指出今年香港商用物業租務及投資市場的改善情況均較市場預期緩慢，預料2024年中小型住宅樓價於將下跌約10%。仲量聯行香港主席曾煥平更形容，目前「香港企喺一個好危險嘅山坡隔離」，若樓價再下跌10%，負資產數目料將升至約三萬宗水平。



至於工商舖方面，該行預計明年整體甲級寫字樓租金將下跌5至10%。不過明年核心街舖的租金升可望上升5%至10%，而優質商場租金會上升0%至5%。



減辣未能「沖喜」 料明年樓價將下跌10%

高息及外圍經濟環境欠佳下，買家對入市抱觀望態度，導致今年下半年住宅市場更低迷。截至11月份，今年中小型住宅樓價下跌3.1%，重返2017年3月的價格水平，同期豪宅價格下跌4.1％。但由於置業人士轉買為租，加上人才及非本地家庭流入，豪宅租金回升4.9%。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然政府早前推出減辣措施，但對樓市無法達到「沖喜」的作用。至於樓市何時能夠脫離困局，他直言他沒有「水晶球」，難以估計，只能提供歷史數字分析。從1997年起的數據顯示，恒指走勢於過去26年大致與住宅樓價走勢相若，樓價在股市下行時未有逆時向上。因此他預期樓價將持續下跌，中小型住宅樓價於2024年將下滑約10%，重返2016年的水平。

曾煥平（圖中）稱目前本港樓市低迷，受多項因素影響。

曾煥平：香港企喺一個好危險嘅山坡隔離

曾煥平認為，現時樓市低迷有幾大重要因素，包括發展商存貨量高企、被迫減價清貨，直接影響一﹑二手樓價；第二，國內經濟環境差，缺乏投資客入市；第三，房屋供應大量增加，直至2029年香港房屋包括公屋、居屋及私人住宅，供應量將會增加約20萬伙，影響樓價等等，形容「香港企喺一個好危險嘅山坡隔離」。

他指出，若樓價再下跌10%，負資產數目料將升至約3萬宗水平。而負資產數目上升及疲弱的樓市，將對本港經濟增長及消費力帶來非常危險的負面影響，並會影響政府的賣地收入。因此他建議，政府應調整房屋政策以支持樓市，包括全面「撤辣」，提高市民及專才的買樓需求，並加快現有住宅區的基建發展，尤其是啟德發展區等等。

仲量聯行香港主席曾煥平。

甲級寫字樓需求疲弱 空置率上升至12.9%

今年寫字樓租賃市場略見好轉，但改善進度較預期緩慢。仲量聯行港島商業部主管郭禮言表示，甲級寫字樓的租賃需求仍然疲弱，截至11月底整體甲級寫字樓租金下跌5.3%。整體甲級寫字樓空置率於今年年底升至12.9%，中環空置率升至9.9%。不過，在市場招頂的寫字樓樓面較以往按年減少27.2%，反映企業縮減規模的情況改善。

郭禮言預測，2024年將仍是租戶市場，租賃由升級需求所帶動，整體甲級寫字樓租金明年將下跌5至10％。

核心街舖空置率創疫情以來新低

由於出境旅遊大幅超越訪港旅客數字，導致本地消費力流失，零售消費增長於今年下半年放緩。今年核心街舖及優質商場的租金分別上升14.8%及2.7%。但租金仍然較2014年第三季歷史高位低逾70%，核心街舖空置率創疫情爆發以來新低，年底已跌至11.6%。

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，展望明年，儘管本地消費受到港元強及港人持續北上消費所影響，商舖市場將持續復甦。由於大部分核心街舖已租出，預期明年核心街舖的租金升可望上升5 至10%，優質商場租金會上升0至5%。