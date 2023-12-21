私宅十月再現「零動工」　月內錄480伙私宅落成　按年跌44%

根據屋宇署最新數據，2023年10月份全港未有任何私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），不過屋宇署同時修訂9月份數字，由之前公布的「零動工」更新為有305伙動工，故10月份為今年以來的第三次「零動工」，並為2002年有紀錄以來第十次「零動工」的月份。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，屋宇署亦一併修訂了多個月的數字，因而令今年首十個月的累積動工量增至8,691伙，較去年同期的8,060伙增加7.8%，但仍為近9年同期第三少的一年。

私人住宅落成量按年跌44%

私人住宅落成量方面，根據屋宇署最新發表的資料月報顯示，2023年10月份全港共有2個項目，合共480個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較九月份的2,309伙減少79%，仍為近七個月次高；而今年首十個月共有41個項目、涉及10,570伙私宅落成，佔差估署全年預測量近53%，較去年同期的18,753伙減少近44%，創八年同期最少。

根據資料顯示，十月份本港共有2個私宅項目正式落成，當中規模較大的是紅磡必嘉坊‧曦匯，涉及324伙；而另一個於期內竣工項目則為牛頭角Bal Residence，單位數目為156伙 。

料全年落成量約1.5萬伙

按地區劃分，今年首十個月新界區共有15個項目、合共6,038個單位落成，佔整體比例約57.1%；九龍區共有16個項目落成，涉及單位總數3,708伙，佔同期整體私宅落成量約35.1%；港島區則有10個項目落成，涉及單位總數824伙，佔整體私宅落成量約7.8%。

陳海潮指出，今年仍有部分大型項目有望取得入伙紙，包括屯門「NOVO LAND」第2A期（929伙）及第2B期（729伙）、屯門「凱和山」（698伙） 及油塘「蔚藍東岸」（688伙）等，加上其他中小型項目，初步估計全年落成量約1.5萬伙。