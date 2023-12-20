大嶼山地價跌8成　專家：發展商避險情緒強、貨尾減至1萬伙才轉勢

信置（0083）以2.03888億元投得大嶼山長沙一幅小型住宅地皮，每呎樓面地價2,492元，低下限8%，以每呎計算，同時也較4年前同區地價大幅下挫八成。有測量師認為，在樓市下跌情況下，發展商目前避險情緒較強，估計要待明年新盤貨尾庫存量降至約1萬伙以下，發展商投地出價才會進取。



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，早前預計上述長沙住宅地皮每呎地價約2,720元，惟是次成交價較估值更低，反映發展商避險情緒強。他又指出，以每呎地價2,720元計算，預計日後實用呎價約1.3萬元，已有合理利潤，而是次發展商出價再保守一點，預計發展商認為萬一樓價再跌，以實用呎價約1.1萬至1.2萬元都會出到貨。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

貨尾庫存量降至約1萬伙 發展商投地出價才會進取

他又表示，目前加息情況未穩定，僅市傳減息其實未能減少發展商的避險情緒。他預計，要待明年新盤貨尾庫存量降至約1萬伙以下，發展商投地出價才會進取，而且也要視乎市場確認減息、不加息等走勢，發展商出價才會變得進取，否則只會維持保守。

對於政府以低價批出地皮，他認為，政府不會刻意因顧慮庫房收入而減價批地，估計政府希望市場可錄得更多地皮成交，以協助政府較易訂下地皮起始價。

華坊平價批地、區內未售項目有壓力

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，長沙區內已有兩幅官地自2021/2022已正在滾存。今次政府平價批出一幅，反映其可能不想被指浪費土地資源，但此舉將對區內未售的項目帶來壓力。