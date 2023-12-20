地價跌8成　唯一入標發展商信置2.038億奪長沙住宅地　每呎2492元

大嶼山長沙一幅小型住宅地皮於上周五（15日）截標，該地皮為財政年度第三季唯一推出招標的住宅用地，料可發展低密度洋房，惟該地皮僅獲信置（0083）一間發展商入標。地政總署公佈，該幅用地以2.03888億元批出，中標財團為信置，以項目最高可建樓面面積約81,806平方呎計算，每呎樓面地價2,492元，低下限8%。



若對比大嶼山長沙對上兩幅住宅地皮的每呎地價1.27萬至1.76萬元，反映區內住宅地價大挫80%至86%。



總面積約81806呎 料可建20至30伙洋房

綜合早前市場資訊，該地皮估值介乎約2.23億元至4.09億元，每呎樓面地價由2,720至5,000元。同時亦有測量師料發展商投標反應冷淡，最終或僅收1至2份標書，流標風險極高。

是次長沙小型住宅地皮地皮，地盤面積約204,516平方呎，最高可建樓面面積約81,806平方呎，鄰近太古地產南大嶼山住宅項目WHITESANDS。

對上兩幅長沙嶼南道住宅地 每呎地價1.27萬至1.76萬

翻查過往過地皮成交資料，大嶼山上一幅地皮為2019年2月份，大嶼山長沙嶼南道住宅地（丈量約份第332約地段第738號）由雅居樂副主席陳卓賢家族以11.3億元奪得，每呎樓面地價約12,740元。

至於再對上一幅住宅地為2018年12月，大嶼山長沙嶼南道住宅地（丈量約份第332約地段第765號），以2.03889億元批出予信置，每呎地價約17,604元。以上述兩幅地皮計算，最新長沙地價大挫80%至86%。