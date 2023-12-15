地政總署：長沙住宅地僅收1份標書　中原再下調呎價估值至4000元

大嶼山長沙一幅小型住宅地皮今日（15日）截標，該地皮為財政年度第三季唯一推出招標的住宅用地，料可發展低密度洋房。地政總署確認該項目接獲1份標書。據現場所見，現場僅有信置（0083）獨資入標。地皮招標反應冷淡，有測量師再次下調地皮估值。



中原測量師行執行董事張競達表示，長沙一帶以豪宅發展為主，是次地皮適合打造成低密度豪宅或洋房項目。地皮規模不大，涉資不多，不過位置偏遠，客源料較窄。鑑於樓市持續疲弱，息口高企、經濟復蘇遜預期等，市場氣氛及信心低企，令發展商投地意欲大減，今年連接6幅地皮流標，反映發展商對後市缺乏信心，相信出價會維持保守。

張競達：發展商對後市缺乏信心

另外，地皮今天只獲一份標書，所以最新決定再下調是次地皮估值，由一開始預計地價約4.9億元，早前調低至約4.1億元，現再調低至3.27億元，每呎樓面地價由約6,000元調低至5,000元，現再調低至4,000元，料地皮有可能流標。

大嶼山長沙住宅地。

中原曾預計估值7.3億 累挫55.2%

值得留意的是，該行在發展局剛公布10月至12月賣地計劃時，曾對上述地皮估值7.3億元，料每呎樓面地價9,000元，若以兩個月前相關估值作計算，即該行將地皮估值下調55.2%。