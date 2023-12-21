星凱‧堤岸頂層複式樓王曝光　天台設按摩池　全盤累售921伙

中洲置業旗下火炭站大型新盤星凱‧堤岸今日（21日）公布最新銷售數字，並開放兩伙開放現樓頂層複式戶予傳媒參觀。



中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目自推出以來，受惠施政報告推出「先免後徵」政策以及「高端人才 通行證計劃」，吸引不少專才入市。樓盤於9月重推以來沽出49伙，套現逾5.7億元，當中約一半為內地專才買家，至於全盤開售至今則累售921伙，合共套現逾95億元。

另外，發展商今日開放兩伙現樓頂層複式戶予傳媒參觀。包括5座現樓頂層複式A單位，是全盤面積最大單位，實用面積約2,001平方呎，屬樓王級別。

頂層複式戶設燒烤爐及按摩浴池

單位客飯廳間隔分明，內櫳大廳長形開則，實用面積約315平方呎，外接面積約109平方呎呈L型的特大平台。而單位上層寢區則設有家庭廳及三個房間，當中主人套房空間寬敞，實用面積約164平方呎，擺放雙人床後，仍可三邊落床，外接露台，景觀開揚。單位天台層面積達772平方呎，設燒烤爐及按摩浴池。

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而另一伙開放的現樓示位為5座50樓及51樓B單位，屬四房三套間隔，實用面積約1,569平方呎，外接大型玻璃窗及面積約86平方呎平台。

另寢區層設有四個房間，當中三個為套房，主人套房空間寬敞外接露台。天台面積則約657平方呎，同樣附設燒烤爐及按摩浴池。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永（左）。