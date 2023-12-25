美聯：今年二手居屋註冊量創9年次高　500萬元或以下個案急升

今年二手居屋註冊量創9年次高。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2023年（截至12月21日）二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量合共錄5,469宗，比起去年全年4,448宗高出約23%，創自2014年後的9年來的次高，僅低於2021年6,785宗水平。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，相比起同期的2023年（截至12月21日）二手住宅註冊量錄35,813宗，較去年全年仍低約3%左右，可見今年二手居屋表現明顯較整體二手市場為佳。不難發現，除了受惠今年初全面通關效應外，加上去年11月新一輪白居二開始入市，推升今年二手居屋註冊量。

今年二手居屋註冊量呈「先高後低」

事實上，按以季度劃分，今年二手居屋註冊量呈「先高後低」的情況。據資料顯示，今年首季二手居屋註冊量一度突破2,200宗的水平，當時按季急升逾一倍；然而，隨後逐步回落，第二季已跌至1,500多宗，第三季更失守1,000宗水平，僅977宗，而本季（截至12月21日）更只有731宗，估計全季將低於800宗，屆時創近5年季度新低。

500萬元或以下個案急升 逾500萬元表現卻未及去年

回顧今年二手居屋註冊表現，二手居屋宗數上升的來源，來自500萬元或以下個案顯著增加的帶動。據資料顯示，2023年（截至12月21日）400萬元或以下個案錄1,830宗，比起去年全年已急升約1.12倍；宗數最多的逾400萬至500萬元個案，錄2,010宗，按年亦增加約33.2%；反觀，逾500萬元個案表現未及去年，當中逾500萬至600萬元按年跌約13.9%；逾600萬元宗數按年更少約32.9%。