冬至快落｜呂麗君撻完再撻共輸七球　黃竹坑晉環豪宅被殺訂351萬

冬至來臨，黃竹坑晉環今日（22日）連撻2伙單位，發展商殺訂582.7萬元。其中1伙成交價達逾3,500萬元的三房豪宅，原由「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）所買入。據悉，呂麗君於兩年前大手買入4伙晉環單位，並於上周首次錄得撻訂，連同是次最新撻訂單位，兩次合共損失約701萬元訂金。至於餘下兩個單位暫時仍未完成交易。



兩年前連買4伙單位斥資1.4億

成交記錄冊顯示，呂麗君最新撻訂的單位為晉環1B座41樓A室，實用面積919平方呎，屬三房間隔。單位於2021年5月以3,518.8萬元購入，呎價38,289元。惟單位最新於今日（22日）終止交易，料損失售價10%訂金即約351萬元。

上周撻訂豪宅隨即賣平七球

據資料顯示，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。其中一伙為1B座40樓A室，售價約3,501.3萬元，已於上周撻訂。該單位隨後於本周三以2,820萬元重沽，較呂麗君的買入價平近兩成。然而，今日再撻一伙，估計呂麗君兩宗撻訂合共損失約701萬元訂金。

+ 4

餘下兩伙豪宅至今未完成交易

除了上述已撻訂的兩伙單位外，其餘2伙豪宅也有暗湧。如1B座39樓A室，該單位於2021年5月買入，當時成交價約3,483.9萬元，在今年3月份疑似撻訂，據悉當時發展商已通知代理把單位重新銷售，不過成交紀錄冊顯示，至今依然未終止買賣。但該單位目前依然未完成交易。而餘下一伙1B座高層A室，至今依然未完成交易。

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）。(網上圖片)

大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，亦對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。

另一撻訂單位業主料損失訂金230.8萬

至於今日另一伙撻訂單位則為2A座23樓F室，實用面積728平方呎，屬三房間隔。單位於2021年5月以2,308.6萬元買入，呎價31,711元。單位同樣於今日終止交易，料買家損失售價10%訂金約230.8萬元。