荃灣御凱三房1518萬蝕沽　較一年半前、低5層同類單位賣平122萬

二手市場疲弱，荃灣御凱一伙三房戶以1,518萬元沽出，持貨2年轉手帳面蝕讓162萬元，相隔一年半較低5層單位，再賣平122萬元或7.4%。



中原地產市務經理凌活忠表示，是次成交為荃灣御凱1座高層C室成交，實用面積728平方呎，屬三房套間隔，可望開揚海景，裝修企理，單位最初叫價1,800萬元，累減282萬元或16%，以1,518萬元易手，呎價20,852元。至於新買家為同區換樓客，因鍾情屋苑位置交通方便，決定入市。

相隔年半較低5層單位賣平122萬元或7.4%

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為1,549萬元，而恒生估價則為1,473萬元，即最新成交價於估價範圍內成交。參考同類成交單位屬低5層C室，於去年7月以1,640萬元沽出，即是次成交較近一年半賣平122萬元或7.4%。

據知，原業主於2021年8月以1,680萬元買入單位，持貨2年，是次轉手帳面蝕讓162萬元，單位期內貶值9.6%。