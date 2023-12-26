呂麗君黃竹坑晉環「撻訂貨」　發展商聖誕日極速再招標

原由「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）所買入的黃竹坑晉環，其中一伙成交價達逾3,500萬元的三房豪宅，於冬至（22日）終止交易，料遭殺訂約351萬元。發展商路勁地產於聖誕正日（25日）落實最新銷售安排，將上述單位定於本月29日至明年2月29日進行重新招標，尋找單位新買家。



成交記錄冊顯示，呂麗君最新撻訂的單位為晉環1B座41樓A室，實用面積919平方呎，屬三房間隔。單位於2021年5月以3,518.8萬元購入，呎價38,289元。單位最新於冬至終止交易，料損失售價10%訂金即約351萬元。

據資料顯示，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。其中一伙為1B座40樓A室，售價約3,501.3萬元，在這12月初撻訂。該單位隨後於上周三以2,820萬元重沽，較呂麗君的買入價平近兩成。然而，在冬至再撻一伙，估計呂麗君兩宗撻訂合共損失約701萬元訂金。

大劉早前開記者會再次與呂麗君劃清界線。(網上圖片)

大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，亦對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。