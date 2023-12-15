01獨家｜呂麗君首撻訂晉環豪宅輸350萬　大劉「豬頭炳」預言應驗

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）兩年前大手入市，豪擲逾1.4億元買入路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環4伙豪宅單位。不過因其近年投資失利，該批單位自今年初起一直面臨撻訂危機。據最新資料顯示，其中一伙成交價約3,501.1萬元的單位，在本月14日正式撻訂，料損失樓價一成訂金。



事實上，「大劉」劉鑾雄上月記者會上曾指呂麗君大手入市晉環豪宅是蠢的行為，因為首期僅付10%，料難以完成交易，更形容是「豬頭炳」。至於呂麗君持有的另一伙高層單位也未完成交易，並於今年3月份傳出疑似撻訂，不過至今依然未遭到發展商殺訂，而另外兩伙則暫時未完成交易。



上述呂麗君撻訂單位為1B座高層A室，實用面積919平方呎，三房間隔。單位原於2021年5月以3,501.3萬元購入，折合呎價38,099元。惟單位最新於昨日（14日）終止交易，估計呂麗君損失售價10%訂金即約350萬元。

兩年前連買4伙單位斥資1.4億元

據資料顯示，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。除了上述最新撻訂個案外，其餘3伙豪宅也有暗湧，如1B座39樓A室，該單位於2021年5月買入，當時成交價約3,483.9萬元，在今年3月份疑似撻訂，據悉當時發展商已通知代理把單位重新銷售，不過成交紀錄冊顯示，至今依然未終止買賣。但該單位目前依然未完成交易。

至於餘下2伙單位同樣為1B座高層A室，2021年5月份成交價分別為逾3,500萬元，兩個單位至今依然未完成交易，不過也未遭到發展商終止買賣殺訂。

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）。(網上圖片)

大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，亦對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

年初4000萬買灣仔壹環、大劉年底後悔「應該由佢破產」

事實上，劉鑾雄與呂麗君今年也有其他聯繫。如劉鑾雄早前透露，對方曾有困難有事相求，並與呂麗君達成「商業協議」。及後「商業協議內容」曝光，大劉以個人名義向呂麗君買入位於灣仔壹環頂層特色戶，成交價4,000萬元。雖然劉鑾雄為全港知名富商，身家千億，但是次劉鑾雄使用首置名義，入市只支付最高樓價4.25%的稅款。不過事件過後，劉鑾雄於記者會上稱：「後悔之前幫個賤人，應該由佢破產」。

值得留意，劉鑾雄向呂麗君買入的壹環頂層特色戶，實用面積1,363平方呎，原由呂麗君的父親呂立強及胞兄呂雲峯於2014年2月一同買入，當年作價約5,120.53萬元，不過在2017年及2018年已轉售予呂麗君。