呂麗君半月內三度撻訂！　晉環豪宅累計殺訂料過千萬

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）兩年前大手入市，豪擲逾1.4億元買入路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環4伙豪宅單位，昨日（29日）再有一伙被撻訂。這是呂麗君由本月14日起半月內，第三個撻訂單位。



成交記錄冊顯示，新錄的撻大訂個案為1B座39樓A室，實用919方呎，3房1套間隔。原於2021年5月時售出，當時成交價3,483.9萬元，實呎37,910元。上述單位呂麗君購入，當時以建築期付款計購入，料遭沒收10%訂金、即損手近349萬元。

晉環位於黃竹坑香葉道11號，合共提供800伙，提供兩座住宅大樓。（梁鵬威攝）

2021年大手擲1.4億購入四伙

據資料顯示，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。其中第1B座40樓A室於本月14日撻訂，隨後成功以2,820萬元重沽，較呂麗君的買入價平近兩成。

然而，其另一伙第1B座41樓A室，再在冬至（22日）撻訂，發展商路勁地產於聖誕正日落實最新銷售安排，將上述單位定於本月29日至明年2月29日進行重新招標，尋找單位新買家。 時至昨日（29日）三度撻訂，3伙料合共被殺訂約1051萬元。

大劉早前開記者會再次與呂麗君劃清界線。(網上圖片)

大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，亦對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。