陳秉志2200萬抛售大埔太平工業中心單位 呎價二千蚊創11年新低
撰文：李明珠
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資深投資者「磁帶大王」陳秉志再度抛售早年買入的物業。大埔太平工業中心一個高層單位最新連車位以2,200萬元易手，呎價僅2,039元，重回大廈11年前價位。
利嘉閣（工商舖）高級區域董事楊龍表示，上述物業為大埔汀角路57號太平工業中心1座高層B單位，建築面積約10,790平方呎。單位最新連一個車位以2,200萬元沽出，折合呎價2,039元，屬遠低市價水平。
楊龍指，今年7月太平工業中心3座一個全層物業以4,720萬元沽出，折合呎價約3,500元。可見是次成交呎價較5個月前低出41.7%。物業暫時未有租戶，不過以其他同類型單位約12元呎租計算，預計新買家每月可獲13萬元租金，回報高達7厘。
陳秉志早年買入獲利2006萬
據悉，單位由資深投資者陳秉志於1985年以194萬元購入上述物業，持貨38年，是次交易帳面獲利2,006萬元，升值10.3倍。
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