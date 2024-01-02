上車客福音！178萬買到元朗兩房連天台　呎價六千有找｜多圖

唐樓由於不設電梯，樓齡舊，向來並非熱門的置業選項。部分唐樓業主為求成功出售單位，選擇大幅劈價吸客。元朗唐樓幸福樓4期一伙兩房單位，最新以178萬元成交，呎價僅5,779元，時光倒流10年前。



利嘉閣地產客戶主任陸裕東表示，該單位為幸福樓4期高層戶，實用面積308平方呎，屬2房間隔，外望開揚市景，而且附送291平方呎的天台。原業主最初於9月放盤時叫價230萬元，但有見市況淡靜，主動降價至190萬元。最終獲外區客議價以178萬元成交，累減52萬元約22%，折合呎價5,779元，為屋苑10年前價格水平。

新買家料承做7成按揭、首期逾50萬

由於單位樓齡較大，新買家只承做約7成按揭，估計首期花費約53.4萬元。

↓幸福樓4期高層戶↓

唐樓難甩身 蝕讓2成半離場

據悉，原業主最初無意放盤，但其後對後市感到擔憂，加上認為唐樓難以「甩身」，最終決定趁早止蝕離場。代理指，屋苑2023年共錄得3宗二手成交，成交量少，呎價由7,619元至9,428元不等。可見是次成交呎價較近期市價低超過2成。

原業主於2019年以約238萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕讓60萬元，單位貶值25.2%。