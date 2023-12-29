拿督千金莊思明西營盤瑧蓺納米樓 租金逆市微升5%至1.68萬｜多圖
撰文：蔡偉南 李明珠
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西營盤納米盤瑧蓺近年頻頻錄得蝕讓個案，不過近月住宅租務市場好轉，該屋苑租金有所上升。市場消息指出，由藝人莊思明持有的一伙瑧蓺開放式戶，新近以每月約1.68萬元租出，較4年前舊租金升約5%。
莊思明持有的單位為瑧蓺低層F室，實用面積216平方呎，採開放式間隔，近日以每月1.68萬元租出，成交呎租約77.8元。據了解，該廈高層F室，在今年8月份以每月1.6萬元租出，反映上述最新租務，低層租金貴過高層同類戶型。
↓藝人莊思明持有的瑧蓺開放式戶↓
翻查資料，莊思明於2017年底以588.6萬元一手購入上述單位，以最新租金計算，租金回報約3.4厘。
據悉該單位在2019年以每月1.6萬元租出。不過近年市況較為波動，莊思明在去年疫情期間，曾減價至1.4萬元放租，反映最新租金較疫情期已明顯反彈。
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