嘉里新地受惠放寬原址換地　古洞粉嶺地皮獲處理　最遲4月底補價

發展局在2023年底宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，最新有兩宗位處上水古洞北及粉嶺北新發展區的原址換地申請率先受惠。該兩宗個案分別涉及嘉里（0683）和新地（0016）持有的土地，預計日後可建總樓面面積共接近100萬平方呎。該兩幅土地的補地價期限為今年4月底。



地政總署最新資料顯示，兩幅新界東北新發展區的原址換地申請，於2023年12月獲接納作「進一步處理」。其中一幅地皮鄰近上水河上鄉和雙魚河，為古洞北第23區用地，地盤面積約13.68萬平方呎，屬「住宅（乙類）」地帶，最高可建地積比為4.2倍，預計可興建的住宅樓面面積約57.47萬平方呎。該幅地皮由嘉里建設持有，於2021年斥資約4.98億元購入河上鄉一帶17幅土地。

另一幅獲接納作「進一步處理」的土地，為接近上水天平山村和梧桐河的粉嶺北第10區，屬「其他指定用途」註明「商業/住宅發展暨公共交通交匯處（2）」地帶，可作為商住模式發展，預計可建樓面面積共約38.98萬平方呎，住宅樓面面積上限約27.9萬平方呎，作為商業等用途的樓面面積則約11.08萬平方呎。據悉，新地曾於2019年申請在上址興建2幢商住樓宇，提供約496伙，惟後來撤回申請。

發展局指，地政總署已聯絡相關申請人從速跟進，並表明接受換地建議書包括補地價金額的限期為今年4月30日。

發展局在2023年宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排。（資料圖片）

發展局在2023年宣布「加強版傳統新市鎮發展模式下」修訂安排，優化原址換地安排，除原有古洞北／粉嶺北，以及洪水橋／厦村的新發展區外，擴展至所有新發展區，即北部都會區，包括元朗南、新田科技城等，並由原來要求發展商擁有土地範圍內所有私人土地，放寬至擁有九成即可申請換全幅土地，其餘一成由政府介入收地再批予申請人，但申請人須按政府要求在發展區內興建指定公共設施，並須全盤為受影響的業權人作出補償，也要就其他土地補十足地價。