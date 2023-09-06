首宗農地劃一補地價　傳新世界粉嶺北地皮35億補地價　每呎3100元

政府在6月份表示下調古洞北粉嶺北標準金額補地價，終收獲成效。據悉，新世界（0017）粉嶺北項目決定採用有關方式補地價，涉及補地價金額約35億元，即每呎補價約3,100元，較五年前同區補地價低逾25%。是次屬首宗採用標準金額補地價的住宅個案，料提供逾3,000伙。



對於上述補地價消息，新世界發言人回應《香港01》表示，集團現時在北部都會區持有約1,500萬平方呎農地，主要分布於元朗及粉嶺北，但目前對於個別農地的補地價進度不宜作出評論。

目前古洞北/粉嶺北共有7個項目，獲接納洽商補地價，據市場消息透露，其中新世界粉嶺北第14區，即馬適路項目已接納標準金額補地價，將進行原址換地，成為首宗採用該方式補地價的項目及發展商。

資料顯示，該項目佔地逾15.6萬平方呎，現時規劃為「住宅（甲類）」用途，以最新獲准放寬後的地積比率7.2倍計算，可建樓面面積增至112.3萬平方呎，包括93.6萬平方呎住宅樓面及非住宅18.7萬平方呎。

參考地政總署6月公布的標準金額計算，住宅部分每呎地價3,484元、非住宅部分每呎地價2,090元，總地價大約36.5億元，在扣除補地價前地皮價值約1.7億元後，估計馬適路項目補地價金額大約34.8億元，以可建樓面約112.3萬平方呎計算，每平方呎樓面補地價大約3,100元左右。