香檳大廈│昔日「黃賭毒」兼尋歡勝地　恒地底價17億統一B座業權

以「一樓一鳳」、賭檔及毒窟聞名、樓齡約66年的尖沙咀香檳大廈，自2011年起被恒地（0012）或相關財團收購，物業的其中一座B座於2023年11月獲批出強拍令，底價為17.28億元。 今日（5日）該物業進行強拍程序，恒地（0012）執行董事黃浩明到場競投，以底價17.28億元奪得項目，成功統一舊樓業權。據了解，香檳大廈B座在2011年起獲恒地收購，即全程收購歷時約13年。



2011年開始收購 歷時約13年

香檳大廈B座大廈佔地約1.22萬平方呎，貼近美麗華酒店，地下設有街舖、低層地下提供商場內舖，1樓亦為商業部分。至於2樓至8樓為住宅部分，天台樓層提供2個住宅閣樓單位。該地段規劃作「商業」地帶，若香檳大廈整幢作重建，最高地積比率為12倍計，料可建樓面約28萬平方呎。

恒地（0012）執行董事黃浩明手持1號牌競投香檳大廈。（柳英傑攝）

曾是全九龍最高建築物

香檳大廈於1957年落成，分為A、B座。A座大廈位於金巴利道及加拿分道交界。該大廈所在位置地皮，早年原由何東家族持有，及後由霍英東於1954年以113萬元購入，並興建為一幢10層高商住大廈，成為當時全九龍最高的建築物。而香檳大廈同時亦為本港首批訂立大廈公契，並以分層單位形式發售的項目，霍氏當時更採用「賣樓花」及「分期付款」等方法讓買家選購單位。

被收購單位帳面勁升480倍

由於香檳大廈貼近恒地系旗下美麗華酒店，故自2011年起已獲恒地積極收購，歷時近九年至2020年才成功取得超過八成業權，以申請強拍以統一物業。

翻查該廈的成交紀錄，恒地於近年均有大手收購香檳大廈物業，如2019年6月份以7,700萬元購入大廈地下2號舖，較原業主1973年購入價16萬元，帳面勁升480倍。