賣地計劃｜學者評價安排合理　不推住宅及商業地屬「無可厚非」

發展局局長甯漢豪今日（4日）於下午４時半公佈本財年第四季度（1月至3月）賣地計劃。甯漢豪指，投地氣氛較淡，季內不會推售住宅用地，加上商業樓宇空置率持續高企，因此也不會推出商業用地。目前第四季度擬售土地只有一幅位於元朗的工業用地。



政府取態「實事求是，面對現實」

對於政府罕有地在季度賣地計劃未有推出住宅地皮，香港大學房地產及建設系客席副教授張聖典評價，政府是次選擇不推出住宅及商業地也是「無可厚非」，安排合理。因為始終市場淡靜，若推地後最終流標，只會對市場更加衝擊，並形容是次政府的賣地安排為「實事求是，面對現實。」

張聖典將地皮估值降至95億元，指項目有一半為酒店用途，資金回籠期較長。（朱潤富攝）

泓亮張翹楚：推元朗工業地對發展北都有戰略性意義

泓亮諮商及評估董事總經理張翹楚表示，由於現時市場上住宅庫存量偏高，接近2萬伙，而核心商業區的空置率亦超過10%，所以能夠理解政府為何選擇不推出住宅及商業用地。另外，他認為若政府有意發展北都，必須計劃安置現時的棕地使用者，因此政府現時選擇推售元朗工業用地是具有戰略性意義的。

至於地皮估值方面，他指由於未有賣地條款公佈，不能準確估計。但普遍而言，元朗工業地的每呎樓面地價大概2,000元左右一平方呎，若政府設有更多限制條款，不排除價錢上有下調的可能。

泓亮諮商及評估董事總經理張翹楚。

萊坊估計元朗工業地樓面地價1500至2500元

萊坊高級董事、估價及諮詢部主管方耀明則表示，政府於最後一季推地都會偏向比較保守。始終因為利息高企，發展商開發項目財務成本高，就算現在推住宅地，發展商入標態度都會非常保守。另外他認為，元朗工業用地規模大，位於工業邨內，地點不是特別有優勢。他估計該幅元朗工業地每呎樓面地價1,500元至2,500元，總地價估計25億至42億元。