賣地計劃｜季度不推住宅地創14年新低　測量師：避免浪費土地資源

發展局今天公布本季度賣地計劃，僅推出一幅元朗工業地，沒有推出住宅以及商業地。局方表示，近期市場投地氣氛較淡靜，加上本財年供應量接近年度供應目標，因此不推出住宅地。



中原測量師行張競達認為，政府今季度暫停推出住宅及商業地皮，決定屬正確。現時樓市市道差，息口高企、樓價下跌等多項因素夾擊，影響發展商的投地意欲，早前接連有地皮流標，既然全年預計供應量已接近年度供應目標，暫時停止推地未嘗不是一件好事。由於土地屬珍貴資源，現時經濟復蘇情況不似預期，樓市下跌，政府因應環境推地或暫停推地，可以避免造成資源浪費。

美聯：季度不推住宅地、創主動賣地機制後14年新低

發展局今日公布的本財年第四季（2024年1月至3月）賣地計劃提到，本財年合共提供11,530個單位，佔全年土地供應12,900伙目標約9成。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，賣地計劃供應連跌兩年，本財年較上一個年度跌約28%，比起21/22年度更大跌近4成，並創自2010年起引入「政府主動賣地機制」後的14年最少。除了賣地供應偏低外，去年私人住宅動工量及落成量同樣偏低，形成供應「三低」，對短期供應影響不大，但對長遠供應則有影響。

劉嘉輝又指出，今季未有住宅官地推出招標，主要因近期市場投地氣氛淡靜所致。由於地皮由招標至落成需時多年，因此今季未有官地推出對短期供應暫未有影響，尤其現時貨尾超過2萬伙，加上已獲批預售樓花但尚未發售以及待批預售樓花合共約2.8萬伙；然而，若市場投地氣氛持續淡靜而長期窒礙官地招標，屆時將會影響未來供應，同時亦會影響地價收入。