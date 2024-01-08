新買家唔議價　430萬買牛頭角得寶花園兩房　造價重回9年前

樓市走勢未明，部分早年買入單位的業主願意讓利放盤離場。牛頭角熱門上車盤得寶花園，一伙兩房單位最新以430萬元成交，呎價10,804元，重返同類型單位9年前水平。



美聯物業行高級分區營業經理黃家明表示，該單位為得寶花園A座高層5室，屬2房間隔，實用面積398平方呎。單位最終以430萬元成交，折合呎價10,804元。代理指，是次單位成交價屬同類型單位9年前的水平。

買家無議價直接入市

據悉，新買家為區內客，多年來一直留意區內市況，見樓價持續回調，加上是次業主放盤價格相當吸引，故沒有議價直接以叫價承接單位。

原業主於2004年6月以約116.2萬元購入上述單位，持貨約20年，帳面賺約313.8萬元，單位升值約2.7倍。