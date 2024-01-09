樂風集團旺角東Elize PARK一月內公佈樓書　下周開放示範單位

樂風集團旗下位於旺角東Elize PARK今日（9日）公佈最新銷售部署，項目最快於下周開放示位，一月份內上載樓書，並預期最快於農曆新年前開售。



樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，Elize PARK示範單位已經接近完成，包括有裝修及清水示範單位各一，最快於下星期開放。而樓書預計於本月內上載，最快於農曆新年前開售。售價方面，她指自從政府宣佈減辣後，市況趨向平穩，因此公司仍需要時間觀察市場，價單仍在討論當中。而項目由於定位為優質市區新盤，所以定價標準會參考其他優質項目，未必只限同區。

會所設有4大區域。發展商特別邀請了城市畫家趙綺婷為項目及鄰近一帶作城市寫生，以及專業音樂治療師鍾敬文和香薰治療及調香師謝笑喜合作設計會所環境。

項目提供52伙，戶型涵蓋一至兩房，另連特色戶，實用面積由240至440平方呎。據項目戶型資料，該盤一房戶提供15伙，實用面積240至245平方呎；兩房則有28伙，實用面積325至345平方呎，至於特色戶則有9伙，實用面積介乎220至440平方呎。