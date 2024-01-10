新盤錄多宗撻訂　親海駅II連撻訂2伙 星凱‧堤岸、蔚藍東岸撻大訂

新盤市場錄得多宗撻訂，油塘親海駅II連撻2伙，火炭星凱‧堤岸、油塘蔚藍東岸、白石角海日灣各撻1伙。眾買家合共損失訂金413.4萬元。



長實（1113）旗下油塘親海駅II於本日（9日）連撻2伙單位。涉及單位為2B座17樓L室，實用面積258平方呎，一房間隔。另一伙則為3座3樓及5樓GardenVilla B1，實用面積511平方呎，屬花園複式特色戶。2伙分別於去年以416萬元及878.9萬元買入後，於本日終止交易，最終各自損失10%訂金合共129.4萬元。

上述2伙單位撻訂後，發展商即時上載新銷售安排推出市場重售。當中一房戶加價2%，而特色戶則以招標形式放售。

火炭星凱‧堤岸1宗撻訂

中洲置業火炭星凱‧堤岸錄1宗撻訂，單位為5座21樓G室，實用面積347平方呎，一房間隔。單位原於2021年12月以771.2萬元沽出，折合呎價約22,224元。單位於本月8日終止交易，發展商殺訂10%約77.1萬元。

蔚藍東岸1伙撻大訂

五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸1伙撻大訂，單位為3座5樓A室，實用面積508平方呎，兩房間隔。單位原於2020年12月以896.3萬元沽出，折合呎價約17,643元。單位於本月8日終止交易，發展商殺訂15%約134.4萬元。

白石角海日灣1伙撻訂

億京旗下白石角海日灣錄1伙撻訂。單位為2座16樓D室，實用面積1,340平方呎，三房間隔。單位原於去年12月以1,447.7萬元沽出，折合呎價約10,803元。不過單位最新簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，發展商殺訂5%約72.3萬元。