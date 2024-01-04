呂麗君晉環兩伙「撻訂貨」重售賣平2成　極速獲買家承接

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）兩年前大手入市，豪擲逾1.4億元買入路勁地產（1098）旗下黃竹坑港島南岸第1期晉環4伙豪宅單位，於上年12月29日再錄撻訂，同日發展商推出單位招標，於昨日（3日）錄成交，成交金額為2,780萬元，比呂麗君2021年買入價的3,483.9萬元低近20%，單位不足一星期極速獲承接。



成交記錄冊顯示，撻訂個案為1B座39樓A室，實用面積919平方呎，採3房1套間隔。原於2021年5月時售出，當時成交價3,483.9萬元，實呎37,910元。上述單位呂麗君購入，當時以建築期付款計購入，料遭沒收10%訂金、即損手近349萬元。

而昨日（3日）上述單位獲承接，售價為2,780萬元，呎價約30,250元，即新買家買入價較呂麗君2021年買入價的3,483.9萬元低近20%。

「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）。(網上圖片)

另一「撻訂貨」聖誕招標 昨日同錄成交

事實上，同日發展商亦以招標形式售出另一伙呂麗君「撻訂貨」。該單位為晉環1B座41樓A室，實用面積919平方呎，屬三房間隔。單位於2021年5月以3,518.8萬元購入，呎價38,289元。單位於12月22日終止交易，料損失售價10%訂金即約351萬元。

發展商於聖誕正日（12月25日）落實最新銷售安排，將上述單位定於12月29日至今年2月29日進行重新招標，並於昨日（3日）同錄成交，成交金額為2,918萬，呎價為31,700元。

大劉曾指買晉環是「豬頭炳」、難以成交

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄於11月舉行記者會時，亦對呂麗君買入晉環的行為有所回應。大劉當時指：「人地有錢FULL PAY，佢唔係架，俾10%（首期），另外又俾15%稅政府，人地有錢佬太太俾晒錢買晉環，佢就唔係架，冇腦架，咁點樣成交，蠢到隻豬咁，豬頭炳嚟架」。