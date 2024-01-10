新世界尖沙咀漢口大廈重建28層商住樓　規劃署不反對、料獲開綠燈

新世界發展（0017）或有關人士於去年3月以底價21.34億元完成強拍，成功統一尖沙咀漢口大廈業權，項目去年9月向城規會申請發展一幢商住項目，將提供110伙的住宅、商店、食肆以及寫字樓等。規劃署對於上述發展方案表示不反對，該方案將於本周五（12日）交由城規會審議，預計可獲「開綠燈」。



規劃署表示，項目重建地積比率及建築物高限，並未超出上限。其頂部住宅單位所佔樓面，與區內周邊住宅/商業、酒店及寫字樓發展環境並非不相容。另亦加入建築物後移、垂直綠化等元素，亦不會對周邊景觀構成負面。

尖沙咀漢口大廈位於九龍尖沙咀漢口道43至49A號，地盤面積約11,565.82平方呎，屬「商業(6)」用途。申請人計劃以總地積比率約12倍，其中3.428倍為住用地積比，餘下為非住用地積比，以重建一幢28層高的商住項目，建後總樓面涉約13.88萬平方呎，當中上蓋住用面積不多於33%，而非住用面積則不多於75%，料可提供110伙分層住宅、辦公室及商店。

漢口大廈屬一幢於1959年落成的11層高的商住物業，地盤面積約11,565平方呎，地下為商舖，樓上1至10樓為住宅。