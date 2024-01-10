黃大仙薈鳴四度加推23伙　入場費388萬　周六首輪盡推165伙

宏安地產（1243）旗下黃大仙薈鳴連日加推，昨晚（9日）推出5號新價單，涉及23伙單位。據了解，項目4日連環加推115伙，連同上周首張價單合共推出165伙單位應市，並落實本周六（13日）首輪開售。項目將於本周四下午6時截止認購登記。



宏安地產執行董事程德韻表示，項目自開價後市場反應熱烈，是次加推的5號價單，戶型涵蓋開放式、一房及兩房中層至高層單位，合共23伙單位。按即供付款計劃最高折扣30%計算，折實價由387.9萬至744.5萬元。是次價單的單位折實平均呎價19,037元，較首張價單折實均價15,326元高約24%。

宏安地產營業及市務高級經理陳永盟表示，5張價單共涉165伙，佔項目單位總數230伙逾七成。已推出的單位將於周六作首輪開售，買家最多可購買2個物業。