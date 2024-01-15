畢架山緹外4436呎四房戶2.4億沽　公司客豪繳辣招稅3600萬

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，上月中以招標形式沽出第1座3樓B室分層大宅，成交價2.4億元，呎價高達5.41萬元。該單位新買家透過公司名義，是次繳付高達樓價15%的辣招稅，涉及約3,600萬元，為去年10月份施政報告公佈減辣後的最大宗辣招稅個案。



上述成交單位為緹外1座3樓B室分層大宅位，實用面積為4,436平方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔。新買家為Kismet Ventures Holdings Limited，繳付樓價15%辣稅，涉及稅款3,600萬元。

發展商提供樓價7.5%印花稅津貼

該宗成交並不包括住宅車位，惟買家日後可享兩個住宅停車位的認購權，每個住宅車位認購價為500萬元。另外，買家可享一年成交期，至2024年12月27日，以及享有樓價7.5%印花稅津貼優惠等。

由5座住宅大樓及3座院墅組成

緹外由5座住宅大樓及3座院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。

3座院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。

畢架山緹外。