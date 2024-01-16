通關帶旺零售舖市　周生生斥2300萬買屯門兩地舖　料可享4厘回報

兩地通關後，來港旅客人數明顯增多，不少用家睇準機會趁低吸納入市。市場消息指，周生生（0116）執行董事周敬成或相關人士，以近2,300萬元買入屯門鄉事會路天生樓地下兩舖位。



上述成交舖位分別為屯門鄉事會路88號天生樓地下G11A號舖、以及G11B號舖，樓面面積分別約275平方呎，以及253平方呎，合共528平方呎。目由7-11便利店租用上述兩間舖位，租金合共為7.5萬元，合約租期由2022年11月至2025年11月，料新買家買入上述物業可享4厘租金回報。

翻查資料，上述兩間舖位分別由協生（太平洋）有限公司以1,170萬元及1,080萬元，合共2,250萬元買入，登記日期為2024年1月。兩舖位原業主分別為德升發展有限公司，以及永寶誠有限公司，分別於2021年12月一手買入舖位，當時買入價為957,2萬元及987.7萬元買入，兩個舖位各錄得22%及9.3%的升幅。

新買家協生（太平洋）有限公司的董事為周敬成，周敬成為周生生（0116）執行董事。