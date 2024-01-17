揚海單日撻2伙　GRANDE MONACO撻1伙、原買家為發展商關連人士

新盤撻訂個案持續增加，黃竹坑揚海單日錄2宗撻訂、元朗雨後及啟德GRANDE MONACO各撻1伙，料眾買家共損失訂金711.5萬元。當中GRANDE MONACO的撻訂單位原由賣方相關人士。



黃竹坑揚海單日撻2伙

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，單日錄得2伙撻訂。涉及單位為2A座23樓D室及2A座12樓A室，實用面積921平方呎及955平方呎，同屬三房間隔。

兩伙單位原於2021年9月分別以3,161.3萬元及3,297萬元售出，惟最終於昨日（16日）終止交易，買家各自損失10%訂金，合共約645萬元。

港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，位於香葉道11號。（余俊亮攝）

元朗雨後撻1伙

星星地產（1560）旗下的元朗雨後有1伙撻訂。單位為9樓G室，實用面積454平方呎，兩房間隔。單位於去年3月以665萬元售出，最新顯示交易已中止，發展商殺訂10%約66.5萬元。

元朗雨後。

GRANDE MONACO撻訂原買家為賣方關連人士

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO於去年6月曾以内部轉讓形式售出4伙單位，當中一伙最新已撻訂。涉及單位為低座A座 2樓A室，實用面積1,055平方呎，三房間隔。

單位最新顯示已終止交易，但由於買家是賣方的有關連人士，並沒有採用價單的付款計劃，未能知悉訂金賠付金額。