近六球買到元朗柏麗豪園三房連車位！ 呎價僅七千出頭　創7年新低

元朗區早前有大型新盤平價推盤，影響區内二手樓價回落。元朗柏麗豪園本月連錄3宗成交，均屬三房單位，惟造價持續向下。當中一伙三房戶連車位，最新以590萬元成交，呎價低見7,375元，創屋苑7年新低。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為柏麗豪園5座低層C室，實用面積800平方呎，三房套間隔，附連一個車位。原業主叫價600萬元放盤，最終微減10萬元以590萬元沽出，折合呎價7,375元。是次成交創同類單位自2016年起的新低記錄。

1998年買入帳賺178萬

根據資料，屋苑於本月有一宗車位成交，售價86.8萬元。原業主於1998年1月以412萬元買入單位，持貨26年，帳面仍賺178萬元，升值43%。