九龍城單幢盤瓏碧劈價3成　加推30伙均價1.76萬　開放式最平380萬

再有新盤減價促銷。碧桂園（2007）九龍城單幢盤瓏碧，今日（18日）加推全新一張3號單位，提供30伙。發展商指出，該批單位折實平均呎價17,681元，較1號價單及2號價單的折實均價24,520元及25,453元，低約28%及約31%。



新加推的30伙，實用面積213至414平方呎，價單定價480.8萬至990萬元，價單呎價20,592至23,913元，扣除最高21%折扣後，折實售價379.9萬至782.1萬元，折實呎價約16,268至18,891元。

開放式戶213呎折實價379.9萬

當中入場單位為5樓J室，實用面積213平方呎，開放式間隔，折實呎價17,836元。而最低呎價單位為5座D室，實用面積414平方呎，2房間隔，折實售價673.5萬元，折實呎價16,268元。

高層戶較低層戶平30%

3號價單中的18樓A室，實用面積354平方呎，折實價585.4萬元，對比2022年5月首批推出的15樓A室同類面積相同戶型，當時最高設13%折扣，折實價為832.6萬元。反映較高樓層的18樓A室，折實售價更低247.2萬元或30%。

碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐指，為配合政府推出「高端人才通行證計劃」的搶人才措施，項目新價單新增「優秀人才折扣」優惠，符合條件之買家可獲得額外9%售價折扣。另外，新價單所有開放式及1房單位均享受傢具禮券優惠，買家只需額外支付2萬元，即可獲雙層傢具組合套裝。

發展商：新定價屬「新年開心價」

林曉箐又指，許多有興趣買家都急於在農曆年前購置房產，是次新價格可稱為「新年開心價」，定價平過同區二手，料震撼市場。她預計本次將吸引投資者、年輕人和分支家庭入市。