美聯：發展商減價求售　新盤連續6季現「負溢價」 折讓幅度創次高

樓市向下，2023年大多發展商實行減價推盤的策略，一手樓訂價比同區二手盤折讓的幅度擴大。去年第三季新盤「負溢價」擴大至-7.4%，折讓幅度創自05年有紀錄的季度最大。而第四季「負溢價」情況持續，即使折讓幅度略為收窄至-5.6%，惟仍創紀錄第二大，並連續6季出現「負溢價」



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，過去十數年間新盤折讓出售並不常見。根據資料，2014年至2022年上半年新盤平均溢價約6.3%，與此同時，2014至2021年平均每年一手成交量約16,200多宗。然而隨著息率上升，買家入市審慎，二手樓價不斷下調，發展商亦持續減價推盤，形成惡性循環。事實上，近一年半一手定價持續出現折讓，新盤溢價平均為-3.5%，過去兩年平均每年一手成交量合計更只有9,800多宗，比起2014至2021年平均大跌約4成。

一手成交量創十年以來次低

單以去年全年計算，一手成交量亦只有10,500多宗，創十年以來的次低，較2021年16,400多宗大跌36%，比起2019年高位近18,400宗更大幅減少約43%。假若特區政府為樓市撤辣，相信有助改善目前樓市氣氛，對樓價起穩定作用，對本港經濟亦會帶來正面支持。