蔚藍東岸啟動交樓　暫沽398伙、吸金35.5億　春節後開放臨海示位

由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸今日（22日）公布最新消息。發展商表示，項目於去年12月底已獲批滿意紙，目前進入交付程序。部份開放式至三房戶單位，將會以現樓方式推出。



發展商又計劃於春節後安排開放現樓臨海示範單位。 當中涉及未正式對外開放參觀之第1及2座的三房至四房單位，實用面積約1,000至1,300平方呎。項目自開售至今，累沽約398伙或58%，吸金約35.5億元，平均成交呎價約20,260元。

開辦油塘至尖沙咀及中環循環線

另配合項目交通，五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，與營運商珊瑚海船務有限公司附屬公司懷舊小輪旅遊有限公司合作，開辦往來油塘至尖沙咀及中環的循環線，凡持有相關可乘船證明住客，可在航線開啟後一年內免費無限乘搭。 另持有相關乘船證明的蔚藍東岸住客，亦可在相同的一年內免費乘搭來往三家村碼頭至西灣河碼頭的渡輪。