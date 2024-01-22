移民業主授權在港親友賣樓　568萬沽美孚新邨殘裝兩房｜多圖

二手市場疲弱，十大藍籌屋苑美孚新邨有殘裝兩房戶，新近以568萬元沽出，呎價11,159元。據知原業主已移民外地，單位由香港授權人放售，持貨近32年，轉手帳面賺逾三球離場。



香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，是次成交為美孚新邨五期蘭秀道5號中高層C室，實用面積509平方呎，原則兩房間隔，可望公園池景屬區內優質景觀，惟內櫳裝修殘舊，牆身位置發黑，多個儲物櫃漆面剝落。

據知，原業主已移民外地，由香港授權人放售，於上年10月以680萬元放盤，業主急於出售而持續減價，近日以568萬元沽出，呎價11,159元。

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持貨近32年 轉手帳面賺逾三球

吳志輝續指，另外由於單位景觀屬區內較優質，參考鄰近座數屬五期蘭秀道4號中高層C室，實用面積508平方呎，於2021年10月高位時造價為860萬元，呎價16,929元。反映今次成交比高位時已回落達33.9%。至於三大銀行網上估價均為596萬元，反映今次成交價低估價4.7%。

至於，原業主於1992年6月以203萬元買入，持貨至今近32年，是次轉手單位帳面獲利365萬元，單位期內升值1.8倍。