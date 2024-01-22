倡財案全面撤辣　盧文端：撤辣非托市　不必堅持過時措施

本港樓市氣氛低迷，全國僑聯前副主席盧文端在本地報章撰文表示，房地產業正陷於困境，樓市政策應作出重大改變，財政預算案從提振整體經濟層面，全面撤銷樓市辣招，進一步釐清調整房地產政策。



撤辣屬拆牆鬆綁、促進經濟復蘇 此舉並非托市

他表示，樓市辣招是十多年前引入的需求管理措施，不過現在面對的非供應短缺，而是需求萎縮，認為政府不必要堅持過時措施。又指，必須迅速廢除所有剩餘的房地產交易印花稅，並修訂其投資策略，以增強信心和投資收入。需要指出的是，政府撤辣不過是拆牆鬆綁，讓樓市正常運作，促進經濟復蘇。撤辣不是提供什麼優惠政策甚至是公帑資助買樓，不是甚麼托市。

他認為，有官員似乎不願正面回應社會訴求，而是看不到一些很急促且斷崖式的下跌。又指，現時香港有不少年輕人或家庭期望可以買樓，質疑是否要等到樓價斷崖式下跌或跌至大多數年輕人可負擔才全面撤辣。

盧文端：房地產屬本港支柱產業 是成功基本要素和基因

盧文端又表示，至於目前資金持續外流，金融市場成交萎縮，如何吸引外資來港需迫切解決。本港同時亦要爭取西方資金的國際金融資本來港、留港。而香港作為中國金融門戶，有必要推動與西方的金融往來。所以，認為預算案需提出具體措施及政策配合。

他相信房地產不單是本港經濟的支柱產業，亦是香港景氣的晴雨表、是香港經濟成功的基本要素和基因，對其經濟發展有舉足輕重作用。