觀塘apm斥900萬作新春推廣費　料人流、生意額升兩成

臨近農曆新年檔期，零售市場氣份好轉。新地（0016）旗下觀塘旗艦商場apm將投入逾900萬元作宣傳推廣費，料新春期間人流及生意額升逾兩成。



新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，去年聖誕節為疫後最旺節日，料人流及客流量重回2019年水平。而今年過年與聖誕相隔一個半月，把備年消費期拉長，有利商場爭取更多節日消費。

她指出，為催谷生意、增加客人到訪誘因，apm特別邀請澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以《百花盛放孔雀園》為主題，打造融合中西設計元素的百花園，當中打卡熱點包括寓意繁華錦繡的「巨型10呎招財孔雀王」、「百花彩蝶走馬燈」等活動，增加新春氣氛。

新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣（左）。（柳英傑攝）

料珠寶金飾、賀年食品、餐飲最受惠

新地代理執行董事馮秀炎表示，apm投放推廣費逾900萬元，較去年同期升約10 %，當中消費優惠獎賞逾3成，包括針對旅客推出多重新春消費禮遇，於「新地購物一站通」網上平台設立旅客電子優惠專區，網羅逾100個商戶獨家旅客電子優惠及獎賞。

她預計新春推廣期間，人流較去年升20% , 生意額較去年升約20%至25% ，預料珠寶金飾、賀年美食禮盒、餐飲及養生保健生意將較受惠，可望按年有雙位數字增長。

apm另特別推出「新春星級二重賞」，最高回贈價值700港元的電子優惠券。為吸引更多客人來商場聚會、做節，apm伙拍場內近30間特色餐飲租戶，於商場的網上購物平台推出7折美食券。