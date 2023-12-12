港鐵公司進駐元朗甲廈　大手租用信和朗壹廣場13.4萬呎樓面

信和旗下元朗區首個甲級寫字樓及商場綜合項目ONE NORTH朗壹廣場，於8月份取得滿意紙後，目前已有接近約18萬平方呎寫字樓樓面獲承租，租戶包括港鐵公司（0066）及卓滙集團等，佔寫字樓部分首推第一座的總樓面面積逾八成。



ONE NORTH朗壹廣場的寫字樓，最新與港鐵公司達成租約協議，將會分階段承租合共八層，涉及樓面約13.4萬平方呎，作為其當區鐵路項目工程綜合辦事處。而另一大樓面租賃成交，租戶為環保及清潔品牌卓滙集團，該公司承租達10.3萬平方呎樓面面積。同時，商場的零售區由香港攀爬樂園承租地面樓層逾一萬平方呎的室內攀石場，該攀石場已於九月正式開幕。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，ONE NORTH朗壹廣場作為新界西北區唯一全新甲級寫字樓和零售綜合體，集團正在積極招租。集團見不少建設北部都會的企業開始查詢，成為推動區內經濟增長的關鍵力量，亦進一步提升ONE NORTH朗壹廣場作為北部都會區商業地標的地位。另指，餘下一座的寫字樓，目前亦積極進行招商。

ONE NORTH朗壹廣場為元朗全新甲級寫字樓及商場綜合項目，總面積約55.8萬平方呎。寫字樓部分由兩座樓高14層的大樓組成，總面積約44.5萬平方呎，而商場部分的三層零售餐飲面積約11.3萬平方呎。