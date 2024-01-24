嘉民拓數據中心亞洲版圖　在港改建舊工廈為數據中心

澳洲基金嘉民集團擴展亞洲的數據中心建設版圖和提升其建設質素。嘉民集團已於日本簽訂高達1,000兆瓦的供電協議，同時將在香港荃灣興建一個新的50兆瓦數據中心，並在新加坡設立全新區域辦事處，支持其在亞洲的數據中心戰略發展。



嘉民集團於2006年在香港開發首個數據中心，過往一直為國際的超大規模數據中心運營商和主機代管客戶提供了0.6 吉瓦的數據中心和供電點。現時，嘉民的全球數據中心組合遍佈12個主要國際城市，包括多個全新數據中心和科技樞紐，現有的設施、高度可靠的電力支持以及潛在的數據中心項目共提供3.7吉瓦(GW)的全球電力儲備。

嘉民亞洲區首席執行官麥嘉利（Paul McGarry）表示，集團有能力於日本及香港這類有著高需求的一線市場，取得土地和電力資源，並得以在亞洲建立了一個非常寶貴的1.8吉瓦電力儲備。這加上集團規劃、建築和工程能力，以及穩健的財務狀況，意味著嘉民能夠持續滿足亞洲各大城市對於新的、高價值、高端數據中心設施日益增長的需求。

香港嘉民德高中心數據中心（設計效果圖）

嘉民準備將位於香港的德高中心改造成數據中心

香港的數據中心市場需求強勁，僅在過去六個月，已有超大規模數據中心運營商簽訂價值20億美元的租用協議。為滿足需求，嘉民現已簽署建設合同，將荃灣旗下的工業物業改建並轉型為一個50兆瓦的數據中心設施。這棟舊工業大樓目前名為嘉民德高中心，位於香港三大數據中心可用區域之一。

嘉民現時是香港最大的數據中心供應商。連同預計於今年落成的嘉民荃灣西項目，以及於2026年完成由德高中心改建的數據中心，嘉民在香港的數據中心可提供電力總容量將達392兆瓦。

嘉民亞洲區首席執行官麥嘉利（Paul McGarry）表示，荃灣是一個極受追捧的可用區域。2014年，集團收購了當區一個廢置的工業物業，將其重建為225兆瓦的嘉民荃灣西數據中心項目；自此，荃灣成為集團的重點關注區域。連同嘉民德高中心的改建項目，這正好展示集團如何通過開發數據中心提升現有投資組合的價值。

日本大東京地區新筑波數據中心園區

嘉民集團正在日本興建全新的數據中心園區，將提供1,000兆瓦的電力。場地及基礎建設工程經已開始，第一個數據中心設施將於2026年竣工。嘉民已與一位客戶簽訂協議，於此新園區建設並出租第一個50兆瓦的數據中心。

2022年，嘉民從當地政府部門購得筑波市的45公頃土地，並成功與電力、水務、通訊等部門合作，充分發揮該地區的潛力。筑波園區距離東京50公里，是繼大東京地區千葉縣印西市的嘉民商務園後的另一新園區。 印西市的園區的數據中心項目現已交付，並提供超過300兆瓦電力。

嘉民日本大東京地區筑波數據中心園區。

專業的數據中心建設能力

隨著嘉民數據中心開發業務的持續增長，嘉民在新加坡開設區域辦事處，以支持其數據中心發展戰略。白齊修（Hugh Baggie）將擔任嘉民亞洲區數據中心董事總經理，匯報嘉民亞洲區首席執行官麥嘉利（Paul McGarry）。白齊修將負責整個地區的數據中心開發和交付，與客戶和資本合作夥伴建立緊密聯繫。白齊修擁有超過 18 年的房地產和金融經驗，曾管理價值90億美元的嘉民香港投資組合產品。

麥嘉利（Paul McGarry）總結說，數據中心是嘉民的重要增長領域，考慮到市場的供求，亞洲將繼續為重點地區。集團擁有足夠的資金、土地和高度可靠的電力供應，再加上久經考驗的工程設計和交付能力，將使集團能夠繼續交付大規模、高價值的數據中心。