英皇國際屯門工廈「變陣」申建數據中心　上月放售市值6.2億

由英皇國際（0163）持有的屯門新安街13至15號工廈地盤，過去曾向城規會申請建新式工廈，惟最新遞交新方案「變陣」申請興建一幢數據中心，地積比率及建築物高度限制同時申請放寬20%及28.7%。值得留意，該工廈地盤上月才推出市場放售，市值約6.2億元。



上述項目現為新安街13號寶泰工業大廈，以及新安街15號山齡工業大廈，周邊大部分為舊式工廈，另有活化寫字樓項目滙賢一號。申請地點佔地約2萬平方呎，現為工業地帶，擬放寬地積比率及建築物高度限制，以興建一幢樓高21層的數據中心，作准許的資訊科技及電訊業用途。

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地積比率放寬20% 高度限制增近三成

項目地積比率擬由9.5倍放寬至11.4倍，增幅約20%；建築物高度限制則由主水準基準以上85米，放寬至109.4米，增幅約28.7%。項目落成後總樓面約227,986平方呎，並提供27個車位。

外牆加設垂直綠化、外圍綠化

申請人為英皇國際旗下永得行有限公司，申請人認為，上述重建計劃符合政府推動創新科技發展的政策，能善用土地資源，並符合工業地帶的規劃意向。

申請人又指，項目重建設計方案有利周邊環境，如大廈沿北面邊界後移6米，以建立一條全新行人通道連接新安街和天后路，改善行人通行；項目閣樓一層、兩層外牆加設垂直綠化、外圍綠化，將改善街道景觀。

上月放售市值6.2億

翻查資料，上述新安街13至15號工廈地盤在2019年曾向城規會申請放寬密度、並擬合併重建為一幢新式工廈。不過，2021年10月提出另一方案，建議兩個地盤各自申請重建一幢樓高23層的工廈，落成後，兩幢工廈涉約11.4萬平方呎，合共約22.8萬平方呎。

資料顯示，英皇國際早於2011年8月以6,800萬元購入屯門新安街15號，及後在2019年3月以約3.67億元買入新安街13號，總買入價約4.36億元。上月，英皇國際委託代理放售上述兩工廈地盤，市值高達約6.2億元。