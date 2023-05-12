美資基金Nuveen葵涌集運中心　2.2萬呎停車場擬改數據中心用途

美資基金Nuveen旗下公司 Asia Pacific Cities Fund （APCF），去年4月以約28.8億元購入葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心，項目原本已屬於數據中心用途，新近申請把停車位及上落貨處改作數據中心用途，涉約2.2萬平方呎，故須將地積比率放寬至逾10倍。



資料顯示，申請地點現為16層高的分層工廈，項目現為數據中心，申請人提出把物業地下及1樓的停車位及上落客貨處，亦轉作數據中心，涉2.2萬方呎樓面。

申請人指出，該一帶申請改作數據中心後，整幢物業的總樓面將由現時27萬平方呎，增加8.5%至29.3萬平方呎，故須申請物業地積比率由9.5倍放寬至10.263倍。申請人認為，有關申請可強化香港在亞太區數據中心的地位，將香港發展成為科技合作及貿易樞紐。

資料顯示，上述美資基金於去年4月，以約28.8億元購入葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心，總樓面面積約26.62萬平方呎，呎價約1.09萬元。

該廈原業主為SPEEDY DATA LIMITED，其公司董事包括羅守寧（LORRAINE）或有關人士。羅守寧為資深投資者，其家族在港持有不少物業。