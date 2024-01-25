億京元朗橋頭圍4S汽車城　擬建5幢大廈涉1850伙　規劃署不反對

億京旗下用作4S汽車城（4S City）的元朗橋頭圍土地，早前向城規會遞交住宅發展方案，擬放寬地積比率以興建5幢樓高47層的住宅大廈，設1,850伙，同時提供設一幢7層高零售建築物，整個發展項目總樓面涉及約116萬平方呎。規劃署對於上述發展方案表示不反對，該方案將於本周五（26日）交由城規會審議，預計可獲「開綠燈」。



規劃署指，上述申請可滿足北部都會區發展帶動的住屋需求，技術層面亦屬可接受，因此不反對該申請。另外規劃署亦認為，應尊重附近村莊環境，盡量減少任何潛在視覺影響，並改善現有街道景觀。

述地皮為元朗橋頭圍丈量約份第127約地段第361號多個地段和毗連政府土地，鄰近港鐵天水圍站及屏欣苑，佔地約16.57萬平方呎。 項目擬略為放寬地積比率限制，以總發展地積比率7倍作發展住宅及商業，提供5幢樓高47層高（另設2層地庫及1層轉換層）的大廈，建築物高度為主水平基準上160米。商業部分方面，項目設一幢7層高零售建築物。

據了解，上址在去年8月獲屋宇署批准興建4幢住宅大廈，以及1幢零售設施建築，提供1,352伙。反映最新發展方案，於放寬地積比率後，伙數將會大增498伙或37%。