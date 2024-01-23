蓮香樓上環舊址申重建175伙、平均342呎　放棄商廈方案｜百年老店

資本策略地產（0497）最新就上環威靈頓街152至164號舊樓地盤，向城規會申請發展一幢樓高30層的商住大廈，提供175伙，平均每伙面積約342平方呎。值得留意，威靈頓街160至164號曾昭灝大廈的地下單邊舖位，過去多年一直由「百年老店」茶樓蓮香樓用作中環分店，惟該店在2022年8月已正式結業。



據城規會資料，上述申請發展項目為上環威靈頓街152至164號，地盤面積6,618平方呎，現為商業用途。該項目擬發展為一幢樓高30層、不多於119.9米的商住大廈，落成後總樓面面積約68,841平方呎，當中住宅樓面涉及約59,948平方呎，提供175伙，平均每伙面積約342平方呎；非住宅樓面約8,893平方呎。大廈設有3層基座商舖及2層會所。

預計2030年12月落成

申請人Gallery Grove Limited指出，上述項目擬作，作混合式零售及住宅發展，當中25層為住宅用途，地下、閣樓及一樓將作零售餐飲設施。項目預計在2030年12月落成。

↓城規會資料↓

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上環威靈頓街152至164號舊樓地盤，向城規會申請發展一幢樓高30層的商住大廈，提供175伙。項目模擬圖（城規會資料）

去年7月曾昭灝大廈獲批建25層高商廈

資料顯示，威靈頓街160至164號曾昭灝大廈，由資本策略於2019年7月成功統一大廈業權，作價約4.5億元。而在2023年7月份，曾獲屋宇署准建一幢25層高商廈，可建總樓面約9.9萬平方呎。

新商住樓方案樓面大削30%

以最新商住樓發展方案的總樓面約68,841平方呎，對比商廈重建方案的約9.9萬平方呎，總樓面面積大幅減少約30%。