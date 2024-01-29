差估署：12月樓價指數連跌8個月　按月再跌1.4%　近七年低位

差餉物業估價署今（29日）公布，12月份私人住宅樓價指數報312.1點，按月跌1.4%，連跌8個月，總計去年年樓價累跌約6.8%。是次樓價指數亦為近七年低位。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報313.4點，按月跌1.38%；大型單位（D、E類）報280.7點，按月跌約0.5%。

B類單位按月跌約1.62%

至於細分各類戶型，全線按月報跌。當中跌幅最多為B類單位（431至752平方呎））報304點，按月跌1.62%；C類單位（753至1,076平方呎）304點，按月跌約1.36%；A類單位（面積431平方呎或以下）報336.8點，按月跌約1.09%；E類（1,722平方呎或以上） 單位報281.3點，按月跌約1.09%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報280.5點，按月跌約0.36%。

高息口、購買力不足、新盤貨尾量令樓價向下

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，12月份官方樓價指數按月再下跌1.4%，去年5至12月已合共下跌11.9%，樓價全年下跌6.8%。高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。雖然施政報告對印花稅「減辣」，但由於購買力需要更長時間釋放，市場短期內明顯欠缺信心。今年樓價走勢呈L型，上半年仍有機會再下跌3至5%，下半年略為回穩，全年下跌0至5%。

他又指出，市場預期今次美國加息周期已經完結，但預計高息因素到下半年加息因素才會淡化，繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。至於按月成交量略為回升至3,000多宗，但仍然維持甚低水平，市場整體購買力嚴重不足，預計今年一二手成交量會在48,000至53,000宗左右。

今年樓價走勢呈L型 上半年跌3至5%

新盤市場方面，他表示，發展商最近開始大幅減價去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。而政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升5至8%左右，整體租金回報率提升至近3%。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩。