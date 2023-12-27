差估署指11月樓價指數報316點 按月再跌1.99% 今年累跌5.6%
撰文：黃祐樺
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差餉物業估價署今（27日）公布，11月份私人住宅樓價指數報316點，按月跌1.99%，連跌7個月，總計今年樓價累跌約5.6%，創2017年2月後約6年半以來低位。
按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報317.3點，按月跌1.98%；大型單位（D、E類）報282.8點，按月跌1.94%。
B類單位按月跌約2.32%
至於細分各類戶型，全線按月報跌。當中跌幅最多為B類單位（431至752平方呎））報307.7點，按月跌2.04%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報282.8點，按月跌約1.98%；A類單位（面積431平方呎或以下）報341.1點，按月跌約1.95%。
另外，C類單位（753至1,076平方呎）報293.7點，按月跌約1.9%；E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報283點，按月跌約1.74%。
差估署：10月樓價指數報321.4點 連跌6個月 今年累跌3.97%差估署：8月樓價指數339.2點 按月跌1.4% 年內升幅收窄至1.34%差估署：7月樓價指數報343.4點 按月跌1.12% 連跌三個月差估署：6月樓價指數報349點 按月跌0.54% 上半年回升4.27%