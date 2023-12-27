差估署指11月樓價指數報316點　按月再跌1.99%　今年累跌5.6%

差餉物業估價署今（27日）公布，11月份私人住宅樓價指數報316點，按月跌1.99%，連跌7個月，總計今年樓價累跌約5.6%，創2017年2月後約6年半以來低位。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報317.3點，按月跌1.98%；大型單位（D、E類）報282.8點，按月跌1.94%。

B類單位按月跌約2.32%

至於細分各類戶型，全線按月報跌。當中跌幅最多為B類單位（431至752平方呎））報307.7點，按月跌2.04%；D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報282.8點，按月跌約1.98%；A類單位（面積431平方呎或以下）報341.1點，按月跌約1.95%。

另外，C類單位（753至1,076平方呎）報293.7點，按月跌約1.9%；E類（1,722平方呎或以上） 單位錄少於20宗成交，報283點，按月跌約1.74%。