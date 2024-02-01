1月新盤錄51宗撻訂、眾買家被殺訂8952萬　揚海錄13宗撻訂最多

2024年頭一個月，新盤撻訂潮持續，大型新盤連環錄得多宗撻訂。據《香港01》統計，1月份一手市場錄至少51宗撻訂，按月增1宗，涉及殺訂金額約8,951.7萬元。當中嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海，月內合共錄13伙撻訂，料眾買家遭沒收訂金逾3,339萬元。



黃竹坑揚海錄13宗撻訂

本月錄最多撻訂的新盤為嘉里及信置旗下的港島南岸第二期揚海，本月合共撻訂13伙，涉及成交金額約3.34億元，眾買家遭殺訂3,339.43萬元。該批單位成交價由1,168.1萬至3,363.28萬元。

當中，最貴一伙為第2A座18樓A室，實用面積為955平方呎，屬三房套間隔，分別在2021年9月入市，當時選用建築期付款計劃，成交價為3,363.28萬元，終撻大訂離場，輸逾336萬元。

黃竹坑晉環撻訂7伙 呂麗君4伙晉環終全軍覆沒

由路勁地產（1098）發展的黃竹坑港島南岸第一期晉環屬揚海的同系，去年「榮登」撻訂王後持續錄多宗撻訂。項目本月共撻訂7伙，涉及成交金額約1.27億元，發展商殺訂1,276萬元。該批單位成交價由1,195.4萬至3,635.4萬元。

當中最高售價的單位為呂麗君所持有，涉及為1B座42樓B室，實用面積919平方呎，三房間隔。由呂麗君於2021年5月份以3,536.4萬元購入，折合呎價38,480元。根據資料，呂麗君曾於2021年5月大手買入晉環4伙單位，合共斥資逾1.4億元，且涉及逾千萬元「辣招稅」。惟4伙單位目前已全部終止交易。

油塘蔚藍東岸撻訂6伙

由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸，本月合共撻訂6伙，涉及成交金額約5,467.27萬元，料眾買家遭殺訂820.09萬元。該批單位成交價由746.82萬至1,048.33萬元。其中售價最高單位為5座17樓D室，實用面積498平方呎，兩房間隔。

單位原於2021年5月以1,048.3萬元售出，折合呎價21,044元。惟最終終止交易，預料買家已棄購，損失樓價15%的訂金約157.2萬元。

油塘蔚藍東岸。

MONACO系列錄7伙撻訂 4伙屬内部轉讓

另外，會德豐地產旗下位於啟德的MONACO系列單位亦合共錄得7伙撻訂，當中有4伙單位屬内部轉讓後撻訂，故未能估計撻訂金額。

1月份其他撻訂個案，包括火炭星凱．堤岸、白石角海日灣、日出康城凱柏峰 III、馬鞍山雲海別墅、元朗雨後、青衣薈藍、觀塘凱滙、將軍澳MONTEREY、九龍城瓏碧、上環CAINE HILL、深水埗佳悅、上水高爾夫．御苑、長沙灣維港滙I，分別各錄一宗撻訂。

至於油塘親海駅II，以及長沙灣維港滙II則分別各錄三宗及兩宗撻訂。