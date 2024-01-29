上環CAINE HILL、九龍城瓏碧撻大訂　料買家各輸80萬及90萬訂金

一手市場疲弱， 上環CAINE HILL及九龍城瓏碧各錄一宗撻大訂個案，料買家各輸80萬及90萬元訂金。



由內房碧桂園（2007）牽頭發展的九龍城瓏碧，上周六劈價賣60伙，成功吸客並即日沽出40伙，佔可售單位約7成，套現逾2億元。惟項目於減價重售前再錄撻訂，料該買家輸逾90萬元訂金。

涉及單位為16樓K室，實用面積354平方呎，屬一房間隔，於2022年6月17日以905.5萬元售出，呎價約25,579元。據成交紀錄冊，單位於本月25日已顯示為終止交易，料買家已撻訂，並遭發展商沒收10%訂金， 即涉約90.55萬元。據知，瓏碧由2022年5月開售至今累售113伙，共套現約8.1億元。

九龍城瓏碧。

恒地CAINE HILL一房撻訂 料買家輸逾80萬訂

另外，恒地（0012）旗下上環堅道新盤CAINE HILL，新近錄得一宗終止交易個案，單位原以818.63萬元沽出，是次撻訂預計損失81.7萬元。

根據資料，涉及單位為上環CAINE HILL 19樓H室，實用面積277平方呎，屬一房間隔。單位原於2021年12月以818.63萬元沽出。惟本月26日已終止交易，預計買家撻大訂，損失等同單位售價的10%訂金，即81.7萬元。