恒大清盤｜近年瀕臨爆煲　和生圍地皮勁蝕60億沽　灣仔總部賣唔出

恒大（3333）今早遭香港法院頒令清盤，觸發公司股價挫近21%，其後停牌。事實上，恒大一直積弱，近年更頻頻出售及放售在港貴重物業。



其中最大規模為元朗和生圍住宅地皮，在2022年11月被資產接管人以6.37億美元（約49.68億元）出售。當時該公司預計，就該發展項目將錄得約7.7億美元（約60.06億港元）的虧損。

資料顯示，有關地皮位於元朗和生圍，原擬興建低密度住宅，當中包括一幢面積超過20萬平方呎的超巨型「皇宮屋」。

元朗和生圍項目。（城規會文件）

中國恒大中心暫時未售出

此外，恒大旗下香港總部「中國恒大中心」近年被接管及推出市場標售，不過一直未能售出。在2022年9月份，該幢商廈由接管人委託第一太平戴維斯推出公開招標，以現狀連租約出售，當時估值80億至90億元。據知，該筆債務涉及以中國恒大中心作抵押以換取76億元貸款融資。

翻查資料，中國恒大於2015年11月以125億元向華置（0127）購入灣仔美國萬通大廈全幢，呎價高達3.6萬元，創當時本港最大額商廈買賣及呎價最高紀錄，及後易名為中國恒大中心。

恆大‧珺瓏灣近月改名為「緹岸」

至於恒大目前在港住宅項目仍有位於屯門的恆大‧珺瓏灣（Emerald Bay），值得留意，該屋苑在2023年1月份已計劃改名為「緹岸」（Ocean Camino），據悉近月已正式落實改名事宜。而位於長沙灣新盤恆大‧睿峰，在2021年轉讓予合夥股東VMS鼎珮，其後並改名為睿峰。